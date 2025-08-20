四川大熊貓野外監測年遇見數升至185只

中評社北京8月20日電／據新華網消息，隨著中國國家公園體系的持續完善，對大熊貓保護力度不斷加大，“國寶”的生存狀況發生顯著改變。最新數據顯示，在“大熊貓老家”四川，大熊貓野外監測年遇見數已升至185只。



這是記者從19日在成都召開的第三屆國家公園論壇獲悉的。截至目前，大熊貓國家公園四川片區累計完成33萬餘畝栖息地修復，實施生態廊道建設2萬餘畝，大熊貓野外監測年遇見數由178只上升至185只。



“中國在生物多樣性保護領域取得了顯著成就，特別是國家公園體系的創新實踐為全球生態治理提供了寶貴經驗。”新西蘭駐華大使喬文博在論壇開幕式上說。



中國正建設世界最大的國家公園體系，擬將占陸域國土總面積超10%、110多萬平方公里自然保護地納入國家公園予以嚴格保護。論壇上首次發布的《中國國家公園發展報告》顯示，第一批國家公園整合各類自然保護地120餘處，統籌山水林田湖草沙一體化保護和系統治理，生態系統質量整體提升。



中國2015年開展國家公園體制試點，2021年正式設立第一批5個國家公園，2022年印發《國家公園空間布局方案》。



世界自然基金會英國辦公室首席執行官譚雅·斯蒂爾說，中國在國家公園體系建設方面取得了舉世矚目的成就，這一模式不僅為全球生態保護提供了中國方案，更成為許多國家爭相借鑒的典範。