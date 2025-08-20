【
大
中
小
】 【
打 印
】
雲南寧洱突發泥石流致3人遇難1人失聯
http://www.CRNTT.com
2025-08-20 15:42:46
中評社北京8月20日電／據新華社報導，記者20日從雲南省普洱市寧洱縣瞭解到，8月20日5時40分左右，受強降雨影響，磨黑鎮團結村亂石頭村民小組突發泥石流災害，截至20日10時，4名失聯人員已有3人遇難，1人仍失聯；1名被困人員獲救送醫。
當地已緊急避險轉移安置23戶58人。目前，當地正全力搜救失聯人員，轉移避險、善後處置等相關工作有序開展。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
雲南圍繞養老服務領域問題推進整治
(2025-08-08 13:17:30)
雲南曲靖：督促職能部門 確保飲水安全
(2025-07-31 22:37:43)
雲南：深化協作機制 提升基層監督效能
(2025-07-27 19:26:39)
中國天空地一體化監測網絡保護生態有成效
(2025-07-23 09:23:18)
避暑、采菌、入境游催熱雲南“夏日經濟”
(2025-07-21 13:15:24)
清涼資源變熱經濟：中國避暑旅居持續升溫
(2025-07-19 10:44:59)
雲南：護航口岸經濟高質量發展
(2025-07-14 17:55:35)
雲南省住建廳原巡視員接受調查
(2025-07-14 17:54:24)
四川鬆潘發生泥石流 未造成人員傷亡
(2025-07-06 15:42:27)
雲南甘棠箐遺址發現約30萬年前的木器
(2025-07-04 16:55:02)