雲南寧洱突發泥石流致3人遇難1人失聯

中評社北京8月20日電／據新華社報導，記者20日從雲南省普洱市寧洱縣瞭解到，8月20日5時40分左右，受強降雨影響，磨黑鎮團結村亂石頭村民小組突發泥石流災害，截至20日10時，4名失聯人員已有3人遇難，1人仍失聯；1名被困人員獲救送醫。



當地已緊急避險轉移安置23戶58人。目前，當地正全力搜救失聯人員，轉移避險、善後處置等相關工作有序開展。