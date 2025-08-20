《南京照相館》角色原型羅瑾的“搶救”人生

中評社北京8月20日電／據新華社報導，1985年的福建大田縣城，一位南京口音的老人在喧鬧的大街掛起一塊招牌——“上海照相”。街坊們只知這位新來的師傅拍照技術精湛，卻不知他的背後，藏著一個驚心動魄的故事。



他就是羅瑾，電影《南京照相館》中角色蘇柳昌的原型，冒死藏匿照片、突破封鎖線，為南京大屠殺案呈交了“京字第一號”鐵證。



隨著影片熱映，這位深藏功名的平民英雄，也逐步走進了大眾視野，被更多人知曉。



暗房發現“血證”



1937年12月，日軍製造了震驚中外的南京大屠殺，南京城在血腥中窒息。



彼時，14歲的羅瑾正在南京長江路的華東照相館做學徒。他在自傳《歷史的訴說》裡寫道：“1938年元月（1月上旬）的一天，有個日本鬼子少尉軍官，拿了兩個120櫻花牌膠卷，來到華東照相館，要我們為他衝印照片，當時我們並不在意地收下，要他三天後來取。”



然而第二天下午，當底片在顯影液中漸漸顯影，羅瑾全身血液幾乎凝固：砍下的頭顱、衣不蔽體的婦女、秦淮河岸堆積如山的屍骸……他趕緊告訴賬房“舅爺”。舅爺看了照片後神色驟變，再三叮囑他切莫聲張，以免引來災禍。



“我深切知道，照片是絕不能讓任何人知道的，一定要冒著生命的危險，將這幾張鮮血淋淋的照片，想辦法保存下來，是的！一定要保存下來！”羅瑾趁其他人不注意，將底片拿到暗室加印，並將照片藏在角落案板下，用膠布橫竪交叉牢牢固定。

