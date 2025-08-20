湖北做實回訪教育　一對一談話激勵重拾幹勁

中評社北京8月20日電／據中國紀檢監察報報導，日前，湖北省蘄春縣彭思鎮政府副科級幹部鄭某某頂著熱浪來到駐點村，帶領村幹部開展村容村貌整治工作。他緊盯各項工作進度，加強指揮調度，幹勁十足。然而一年前，這位鄉鎮幹部因違紀受到黨內警告處分，曾一度意志消沉。



轉變源於一次暖心回訪。蘄春縣紀委監委聯合彭思鎮紀委將其納入重點回訪教育對象，定期開展談心談話，及時掌握其思想動態，幫助他解開心結。在組織的激勵關懷下，鄭某某重拾幹勁。由於在防汛抗旱、美麗鄉村建設等工作中表現突出，鄭某某受到鎮政府的通報表揚。



蘄春縣紀委監委今年制定專門方案，按照“誰處分誰回訪”的原則，根據幹部管理權限，由縣、鄉紀委組建回訪教育工作小組，分層分級對上年度受處分的黨員幹部開展全覆蓋回訪教育，幫助受處分黨員幹部改正錯誤，重拾幹事創業信心和熱情。



為推動回訪教育工作常態化、規範化，湖北省紀委監委指導全省各級紀檢監察機關建立教育幫帶、處分影響期滿考核評價、回訪教育監督檢查、回訪教育歸檔等工作機制，堅持因人施策，提升回訪教育工作實效。對受處理處分黨員幹部，由其所在黨組織明確教育幫帶責任人，負責跟蹤瞭解受處理處分人的思想工作情況。在處分影響期滿前一個月，由作出決定的機關會同同級黨委組織人事部門，對黨員幹部現實表現情況進行考核評價。紀檢監察機關結合巡視巡察、“一把手”談心談話、政治生態分析研判等工作，聯合組織人事部門開展回訪教育情況監督檢查，對責任和工作落實不到位的督促立行立改。回訪後形成“一人一檔”，納入領導幹部廉政檔案，將回訪結果作為受處理處分黨員幹部考核評價、職務晉升、崗位調整等方面的參考依據。



為推動回訪教育精準有效，該省各級紀檢監察機關堅持治病救人、因人施策，把思想教育、紀法教育、心理疏導貫穿全過程，做實做細回訪教育各環節，讓受處理處分幹部既深刻認識到紀律執行的力度，又深切感受到組織關心關愛的溫度。

