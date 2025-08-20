【
烏方收到俄方移交的1000具烏士兵遺體
http://www.CRNTT.com
2025-08-20 15:37:23
中評社北京8月20日電／據新華社報導，烏克蘭戰俘待遇協調總部19日在社交媒體發文稱，按照俄烏在伊斯坦布爾第二輪談判中就人道主義達成的共識，俄方當天向烏方移交1000具烏軍士兵遺體。
烏戰俘待遇協調總部稱，俄方移交的遺體中包括5具在扣押期間死亡的烏軍士兵遺體。這5人屬於“重傷和重病”交換人員。烏方要求俄方立即釋放所有被扣押的烏方重病和重傷人員。
