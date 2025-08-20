歐洲多國山火肆虐　歐盟啟動跨國援助

中評社北京8月20日電／據新華社報導，今年以來，西班牙、葡萄牙等國山火不斷，造成人員傷亡和過火面積激增，災情日益嚴峻，西班牙更是於近日首次向歐盟委員會申請援助，以應對該國史上最嚴重的山火危機之一。



過火面積破紀錄



西班牙夏季普遍高溫乾燥，山火幾乎年年發生，但今年尤為嚴重。連續數月、此起彼伏的山火已造成3人死亡，另有一名消防員在前往救火的途中因車禍身亡。



歐洲森林火災信息系統19日數據顯示，今年以來，西班牙多地蔓延的野火已波及約38萬公頃的土地，為該系統2006年以來錄得的最高紀錄。



西班牙已派出3000名士兵和50架軍機協助消防員工作。西班牙國防大臣瑪加麗塔·羅夫萊斯對西班牙塞爾廣播電台表示，今年的火災形勢為該國二十年所未見。



在西班牙國家廣播電視公司製作的一份24小時及48小時實時火點監控地圖上，記者看到，表示起火點或過火區域的紅色圓圈幾乎在西班牙全境不同程度地存在，在西葡兩國交界處尤為密集。



另據葡萄牙自然與森林保護研究所統計，今年以來，葡萄牙發生多起野火，過火面積達20.1萬公頃，已超過去年全年。由於極端高溫加劇野火風險，葡萄牙本月3日起進入全國警戒狀態。



歐盟啟動跨國支援



13日，西班牙政府通過歐盟民防機制請求國際援助。這是歐盟民防機制2001年成立以來，西班牙首次通過該機制請求森林火災援助。該機制旨在加強歐盟成員國在緊急狀況下的合作，提升災害預防、準備和響應能力。歐盟委員會隨即調動部署在法國的兩架滅火飛機投入行動。