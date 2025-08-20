特朗普：美國不會向烏克蘭派地面部隊

中評社北京8月20日電／據新華社報導，美國總統特朗普19日接受福克斯新聞台採訪時說，美方將幫助烏克蘭進行防衛，但不會向烏克蘭派出地面部隊，“這一點我可以保證”。



美國有線電視新聞網報導，一名白宮官員當天證實，特朗普“強調”不會向烏克蘭派兵，但美國有其他方式確保烏克蘭受到保護。報導提到，不讓美軍部隊捲入海外衝突是特朗普去年競選總統時的承諾之一。



特朗普同時重申，烏克蘭不會獲准加入北約。但按照他的說法，一些歐洲國家已經同意為烏克蘭提供類似北約所能夠提供的保護措施，包括“安全保障”。上述白宮官員說，美國及其歐洲盟友和烏克蘭將繼續討論如何為烏克蘭提供安全保障。



特朗普說，在實現美俄烏三方會晤之前，他希望俄烏領導人首先進行雙邊會晤。他認為，俄烏雙方最好能改善關係，否則不太方便在沒有舉行雙邊會晤之前就安排三方會晤。



他坦言，自己原本覺得俄烏衝突比較容易解決，事實上這卻是最難解決的衝突。



特朗普18日在白宮首先會晤烏克蘭總統澤連斯基，隨後與澤連斯基和歐洲多名領導人舉行會晤，討論烏克蘭安全保障、領土、俄烏雙邊會晤及美俄烏三方會晤等議題。其中，為烏提供安全保障是首要議題。特朗普說，對烏安全保障將由歐洲國家提供，並與美國進行協調。