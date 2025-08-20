以色列追加90億美元用於國防開支

中評社北京8月20日電／據新華社報導，以色列總理內塔尼亞胡領導的內閣19日晚表決批准追加2025年度國家預算310億新謝克爾（約合90億美元），主要用於國防開支。



追加預算案需獲得以色列議會批准。據以媒先前報導，以色列2025年度國家預算為7560億新謝克爾（約合2248億美元），其中國防預算達1100億新謝克爾（約合327億美元），創歷史新高，約占國內生產總值的9%。



據《以色列時報》報導，新增預算中，16億新謝克爾（約合4.73億美元）將用於支持對巴勒斯坦加沙地帶的人道主義援助。這引發多名內閣成員和一些在野黨議員反對。



同時，根據追加預算案，以色列將從明年開始削減政府部門預算。據以媒報導，極右翼議員伊塔馬爾·本－格維爾擔任部長的國家安全部受預算削減影響最大，他本人對於本部門預算被砍和向加沙地帶提供援助公開表達不滿。



《以色列時報》報導指出，以色列在加沙地帶的軍事行動已經導致當地基本服務崩潰，按照國際法，以色列有責任促進人道主義援助物資進入這一戰區。



世界衛生組織近日指出，以色列的封鎖使加沙地帶民眾陷入饑餓和疾病的深淵。7月，加沙地帶有近1.2萬名5歲以下兒童被確診為急性營養不良，創下有記錄以來最高月度數字。聯合國人權事務高級專員辦事處下屬機構15日說，5月27日至8月13日，加沙地帶至少1760人在試圖領取救濟時喪生。