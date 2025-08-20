古特雷斯呼籲採取行動保護人道主義工作者

中評社北京8月20日電／據新華社報導，8月19日是世界人道主義日。聯合國秘書長古特雷斯當天發表視頻致辭說，人道主義工作者是全球3億多身陷衝突或災難民眾的最後生命線，他呼籲採取行動保護人道主義工作者。



古特雷斯表示，提供人道主義援助的人員受到越來越多的攻擊。去年，全球至少有390名人道主義工作者遇害，為歷史新高。國際法明確規定，人道主義工作者必須受到尊重和保護。他們絕不能成為攻擊目標。這條規則對衝突各方都有約束力，但仍有人跨越紅線卻不受懲罰。



古特雷斯表示，各國政府已承諾採取行動，聯合國安理會也已制定保護人道主義工作者的方案。值此世界人道主義日之際，他呼籲各方以行動緬懷逝者，保護每一位人道主義工作者，包括加強問責並把加害者繩之以法。



據聯合國人道主義事務協調廳當天發布的數據，2024年全球人道主義工作者遇害人數較上一年增加31%，其中181人死於加沙地帶、60人死於蘇丹。此外，還有308名人道主義工作者受傷，125人被綁架，45人被扣押。截至本月14日，今年已有265名人道主義工作者遇害。



當天上午，聯合國舉行紀念活動，緬懷2003年聯合國駐伊拉克巴格達辦事處爆炸事件中的死難者。



2003年8月19日，聯合國駐巴格達辦事處遭汽車炸彈襲擊，造成包括聯合國伊拉克問題特別代表德梅洛在內的20餘人死亡、150多人受傷。為紀念在此次襲擊事件中獻身的工作人員，聯合國大會2008年12月通過決議，決定將每年8月19日定為世界人道主義日。