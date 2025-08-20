吉林省近現代史展覽　五百餘件展品首次亮相

中評社北京8月20日電／據新華社報導，19日上午，以“銘記歷史，開創未來”為主題的吉林省近現代史展覽在長春市北京大街西歷史文化街區開展，500餘件（套）展品首次亮相，填補了多年來吉林省缺乏近現代史專題展覽的空白。



本次展覽分為9大展區、28個單元，展出1000餘件（套）實物展品，使用圖片1200餘張、數據圖表70餘個，全景式講述自清代以來至新中國成立吉林地區300餘年的歷史風貌。東北抗聯將領使用過的工作用品、日軍侵華實物和檔案文件等多件（套）吉林省博物院館藏的珍貴文物與公眾首次見面。



在中國人民抗日戰爭的歷史方面，展覽詳細介紹了日本帝國主義通過偽滿洲國在東北地區實施的殖民統治，以及東北抗日聯軍的創建、發展和艱苦卓絕的抗日鬥爭過程等內容。在新中國事業建設方面，展覽講述了吉林為我國汽車工業、電影事業、航空事業等方面的發展做出的突出貢獻。



楊靖宇、李兆麟、趙一曼等9位英雄模範的後人被聘為吉林省近現代史展覽顧問，為進一步講好紅色故事貢獻力量。本次展覽由吉林省委宣傳部、吉林省委黨史研究室、吉林省文旅廳、長春市政府聯合主辦，吉林省博物院承辦。即日起，遊客觀眾可通過吉林省博物院微信公眾號預約參觀。