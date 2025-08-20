宇樹科技新款人形機器人　配備31個關節

中評社香港8月20日電／杭州六小龍之一的宇樹科技昨晚發布新款人形機器人預告海報，寫上“敬請期待”。根據官方海報，新款機器人身高1.8米，配備31個關節，預示機器人將擁有更高靈活性和動作精確度。



匯港通訊消息，內地獨角獸“杭州六小龍”之一、智能機械人製造商宇樹科技周五（25日）發布一款定位“智能夥伴”的超輕量人形機械人產品R1，售價僅3.99萬元（人民幣.下同）起，較公司去年發布的G1型號機械人售價大幅減少近六成。



宇樹科技在小紅書上表示，R1為運動而生，並集成了語音和圖像多模態大模型，用戶可對該機械人“自行改制”，其具有26個關節，整機重量僅約25千克，屬於超輕量人形機械人產品，基本售價3.99萬元。



宇樹科技現有的通用人形機械人產品中，售價最低的是G1型號，零售價為9.9萬元，意味R1較G1的基本售價低近六成。2023年，宇樹科技發布旗下首款全尺寸通用人形機械人H1，售價高達65萬元。



2016年成立的宇樹科技近期完成去年底開啟的C輪融資，由中國移動旗下基金、騰訊（0700.HK）、錦秋、阿里巴巴（9988.HK）、螞蟻及吉利資本共同領投，宇樹大部分舊有股東跟投，投前估值超過100億元，成功躋身獨角獸行列。集團早前已遞交首次公開發行（IPO）上市輔導備案報告，並展開股份上市輔導。