富權：徐國勇接任民進黨秘書長有人歡喜有人愁

中評社香港8月21日電／澳門新華澳報21日發表富權文章：徐國勇接任民進黨秘書長有人歡喜有人愁。以下為文章內容。



民進黨昨日舉行中常委會議，主持會議的黨主席賴清德宣布，任命前“內政部長”徐國勇接任新任民進黨秘書長。賴清德向與會的中常委們聲稱，相信大家都很熟悉國勇秘書長，他的從政經歷非常完整，當過市議員、“立委”到“內政部長”，不僅熟知地方生態，也瞭解政策溝通，將是全方位的秘書長。國勇秘書長也擔任過律師、“行政院”發言人和政論節目主持人，十分瞭解社會輿情脈動，未來他將能夠就執政團隊的各項政策與議題，深入淺出、簡明扼要的向黨內溝通，以及對社會宣傳。國勇秘書長從基層做起的經歷，懂得洞察社會民情，也非常清楚地方脈絡與生態，我相信他未來更能夠帶領黨深耕基層，並與地方黨公職通力合作，發揮最好的力量。



在中常會後的記者會，徐國勇也出席，表示自己將於八月二十五日才上任。至於記者們問及到他的派系屬性的問題，他回答說，他當“行政院”發言人、“內政部長”時，就任時一個幕僚都沒，要說他是誰的派系？他是“行政院長”卓榮泰的人，也是同窗，他也很榮幸因卓榮泰被說是“謝長廷系”，而出身“新潮流系”的“僑委會委員長”徐佳青是她親姪女，然後在蔡英文執政時期他也全力相挺。所以他也算“挺英系”。而他與賴清德都在“立法院”當“立委”時，賴清德幹事長都找他開記者會，所以他什麼派系都不算。



但是，在民進黨內外，都基本上認定徐國勇為“英系”大將。尤其是在“二零二零”大選前的民進黨黨內初選中，雖然他與賴清德、卓榮泰三人被陳菊形容為“薯條三兄弟”，但他並未隨同賴清德挑戰蔡英文，反而是繼續待在蘇貞昌“內閣”中擔任“內政部長”，為蔡英文效力，顯見他對蔡英文的“效忠”程度，深於與賴清德的私人感情。



而且“恰巧”的是，在徐國勇敲定的民進黨中央黨部人事調整方案中，徐國勇決定將屬於“英系”的民進黨民調中心前主任、曾任蔡英文秘書的鄭俊昇，帶回中央黨部擔任分管政策群的副秘書長，以填補一個副秘書長的空缺。另外兩位現任副秘書長分別為掌管文宣群的“蘇系”翁世豪、掌管組織群的“湧言會”何博文，將可獲得留任。這就使得中央黨部從“賴正湧聯盟”獨大，回到民進黨傳統的“派系共治”時代。更重要的是，這標誌著“英系”重返民進黨中央幕僚核心。



正因為如此，徐國勇接任民進黨秘書長這項人事安排，在民進黨內尤其是“英系”及“新潮流系”中獲得普遍好評。——其中“英系”當然是感到終於還自己派系的一個公道。而“新潮流系”尤其是“北流”，在其領袖鄭文燦遭受司法追殺，而當選後宣布退出“新潮流系”運作的賴清德，卻是接受曾經與“新潮流系”對立的“正國會”遞上的“投名狀”，“招安”了“正國會”及從也是“新潮流系”的“死敵”——“謝系”演變的“湧言會”，並形成了“賴正湧聯盟”，反而對“新潮流系”趨於冷淡，很有意見。由於“北流”與蔡英文的關係較佳，也因而對賴清德排擠“英系”打抱不平。因此，賴清德這次“重用”“英系”人馬，“新潮流系”尤其是“北流”，也有著“鬆一口氣”的感覺。



實際上，“英系“立委”王世堅昨日就表態支持賴清德這項任命，並表示自己非常瞭解徐國勇，用八個字形容徐國勇是“有勇有謀、智勇雙全”。而且，還順帶“回嗆”聲稱“徐國勇可以關掉王世堅那張嘴”的周玉寇，批評她是“已被社會唾棄的偽媒體人，還要出來興風作浪，這叫做‘不知恥、近乎神勇’，但民主的社會各種人都有，社會大眾會用集體的智慧來判斷。”

