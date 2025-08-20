俄發布解密文件揭示731部隊人體實驗罪行

中評社北京8月20日電／據新華社報導，俄羅斯聯邦安全局公共關係中心19日在該局官網發布的解密文件顯示，侵華日軍第七三一部隊（簡稱731部隊）為發動細菌戰，不停實施人體實驗，甚至用攜帶病菌的炮彈攻擊數百名中國人，以計算感染率、確定致病菌“質量”。



俄聯邦安全局官網“歷史”單元和“檔案資料”欄目發布了鄂木斯克州分局提供的解密文件數字版副本及內容摘要。



這些解密文件顯示，蘇聯紅軍在中國東北與日本關東軍作戰過程中，超過60萬日本軍人投降。1945年至1948年，蘇聯國家安全機關對被俘和被扣押日方人員中參與過研製細菌武器的軍職和文職人員進行審查。1947年，時任蘇聯內務部哈巴羅夫斯克邊疆區內務局長伊萬·多爾吉赫向時任蘇聯國家安全部駐遠東地區特派員謝爾蓋·戈格利澤發去一封專函，標題為《關於日本準備對蘇聯實施細菌戰》。



專函寫道，哈巴羅夫斯克邊疆區內務局通過調查被俘日軍中的細菌專家確認，侵華日軍預謀從中國東北地區進攻蘇聯，曾準備動用可大量消滅兵員的細菌戰手段，並在哈爾濱設立731部隊。該部隊對各種類型的鼠疫、炭疽、氣性壞疽、鼻疽、傷寒、痢疾、霍亂、傳染性出血熱進行研究和實驗，目的是找到能大規模感染人體的最有效病原體及其使用方法。為檢驗各種細菌的作用和感染方式，731部隊不停實施人體實驗，為此關押中國人、俄羅斯人和被判處死刑的日本人。



解密文件顯示，1948年2月，蘇聯遠東地區赤塔州內務局通過審問參與細菌武器研製的日本細菌研究者加藤常則（音譯）得知，為秘密研究對蘇聯、中國和美國實施“破壞”的細菌手段，日本加茂部隊（731部隊曾用名）在哈爾濱附近一個鄉鎮用中國人做細菌實驗，被實驗者通常是游擊隊員或其同情者。加藤常則讀過的一份文件顯示，日軍曾把數百名中國人帶到田野里，隨後向他們發射填充鼠疫、炭疽或霍亂菌的炮彈。一段時間後，日軍會收集屍體和染病者並計算感染比例，以此確定致病菌的“質量”。



多爾吉赫在專函中指出，在納粹德國開始進攻蘇聯、日本準備從中國東北進攻蘇聯時，日本用於對蘇聯實施細菌戰的主要研究工作已經完成。