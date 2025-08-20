特朗普“調兵”華盛頓：治安幌子下的私心

中評社北京8月20日電／據新華社報導，美國田納西州政府19日表示，將向首都華盛頓特區派遣約160名國民警衛隊人員，協助聯邦政府維持華盛頓治安。此前，包括希沃特吉尼亞州在內的5個共和黨主政的“紅州”宣布將響應總統特朗普要求，向首都“調兵”。華盛頓市長繆麗爾·鮑澤對此表示強烈反對。



特朗普政府向首都“調兵”一事在美國國內引發諸多爭議。分析人士認為，國民警衛隊難以解決華盛頓的治安問題，特朗普政府此舉是“濫用”軍事資源以實現其國內議程，存在明顯的政治動機。



“兵臨城下”



特朗普今年年初再次入主白宮以來，多次批評華盛頓暴力犯罪頻發與流浪人員過多問題，指責當地政府治理不力，並多次主張聯邦政府全面介入管理華盛頓特區。



11日，特朗普宣布向華盛頓部署首批800名國民警衛隊、由聯邦政府接管華盛頓警察局等一系列舉措。華盛頓特區政府表示反對，市長鮑澤稱上述舉措“令人不安”且“前所未有”。



此後數日，希沃特吉尼亞州、南卡羅來納州、俄亥俄州、密西西比州、路易斯安那州和田納西州接連宣布將向華盛頓調派國民警衛隊，總人數超過1100人。



密西西比州州長泰特·裡夫斯日前在一份聲明中說：“華盛頓特區的犯罪狀況已經失控，我們必須有所作為……給美國人一個值得驕傲的安全的首都。”



美國全國公共廣播電台說，多個“紅州”向華盛頓“調兵”標誌著聯邦政府干預地方事務的“重大升級”。不少華盛頓居民表示反對，稱特朗普政府在“展示權力”。16日在華盛頓的一場抗議活動上，抗議者舉著寫有“反對法西斯接管華盛頓”“反對軍事占領”等標語表達不滿。