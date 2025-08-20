高關稅難解美國高債務困局

中評社北京8月20日電／據新華社報導，美國聯邦政府債務總額近日突破37萬億美元，再次敲響美債務擴張失控警鐘。國際觀察人士認為，美國債務雪球越滾越大，帶來嚴重風險。儘管美國政府尋求諸如增加關稅收入等控債“藥方”，但仍看不到化解債務困局的跡象。在美國黨爭加劇、政治極化的當下，並無簡易的解決方案可以根除這一經濟治理頑疾。



債務擴張愈發失控



美國聯邦政府債務規模在2008年突破10萬億美元，到2017年突破20萬億美元。2020年以來，聯邦政府債務經歷快速增長，2024年1月、7月和11月接連突破34萬億美元、35萬億美元和36萬億美元，意味著大約每5個月就會增加1萬億美元。



美國國會預算辦公室2020年年初曾預測，聯邦政府債務規模將在2030財年後突破37萬億美元。如今，美聯邦政府債務提前5年突破這一關口，債務擴張的規模和速度持續引發擔憂。



美國獨立研究機構聯邦預算問責委員會主席馬婭·麥吉尼亞斯說，美國糟糕的聯邦財政狀況令人震驚，每年缺口接近2萬億美元並在持續增加。今年美國政府將為債務支出1萬億美元利息，超過國防預算和醫療保險支出規模。



美國彼得·彼得森基金會主席兼首席執行官邁克爾·彼得森認為，債務增加損害了美國經濟和未來發展前景，增加普通人生活成本並減少私營部門投資。按照當前債務擴張速度，美國將在兩年後再次觸及債務上限。



彼得森警告，隨著債務繼續增加，金融市場對美國解決這一問題的能力正失去信心。目前，美國在穆迪、標普、惠譽三大主要國際信用評級機構中的主權信用評級均失去了Aaa的最高等級。



美國眾議院預算委員會主席喬迪·阿林頓表示，當前美國的財政困境是可以預見的。如果什麼也不做，國會預算辦公室預計美國債務規模將在2055年達到150萬億美元。