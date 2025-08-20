【
俄羅斯一購物中心發生火災 外墻燃燒脫落
http://www.CRNTT.com
2025-08-20 17:35:38
俄羅斯一購物中心發生火災 建築外墻不斷燃燒脫落（圖源：央視新聞）
中評社北京8月20日電／據央視新聞報導，俄羅斯克麥羅沃州“拉普蘭”購物中心當地時間20日上午發生火災，燃燒的外墻材料不斷墜落，商場內部持續噴湧火焰。雖已疏散店內顧客，但當地社交媒體稱建築物內可能仍有受困人員。
