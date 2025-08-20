【
習近平率團抵達拉薩 慶祝西藏自治60周年
http://www.CRNTT.com
2025-08-20 18:04:33
（圖片來源：新華社）
中評社北京8月20日電／據新華社報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平率中央代表團20日中午乘專機抵達拉薩，出席西藏自治區成立60周年慶祝活動。習近平等在機場和拉薩市區受到西藏各族群眾的熱烈歡迎。中共中央政治局常委、全國政協主席、中央代表團團長王滬寧，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇等同機抵達。
