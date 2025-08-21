快評：大罷免後天決戰　綠士氣受挫藍拚全勝

中評社快評／台灣大罷免第二波及核三延役公投投票23日舉行，決戰倒數兩天，國民黨力拚全勝，民進黨則士氣受挫。外界觀察到，此輪選情熱度與上輪比較，無論是網路輿論聲量或地方選區動員程度，都有明顯落差。



823第二輪大罷免涵蓋7名國民黨“立委”，包含新北市選區的羅明才、新竹縣選區的林思銘，以及台中市選區的江啟臣、顏寬恆、楊瓊瓔，南投選區的馬文君、游顥。7個選區長年是綠營的“艱困區”，選民結構偏藍營，罷免團體在動員連署階段就不如預期，來不及送出連署書，成案較晚，才會延到823投票。



藍營726擋住第一波的罷免，守住24席國民黨“立委”。國民黨主席朱立倫昨天在中常會上提醒，因為守住726，現在有一種聲音覺得剩下的這7席很穩，大家會鬆懈，但這個講法非常危險，必須力拚到最後一刻。



綠營726大罷免大失敗後，士氣明顯受挫，很多罷團及民進黨養出來的青鳥側翼紛紛退出。外界普遍預測823選舉可能維持“零席”被罷免，罷免方評估勝負對於改變“立法院”席次影響力不大，選情隨之降溫。此外，726罷免團體和民進黨主打的“抗中保台”論述，也未延續到823選舉。



後天決戰，勝負似乎已篤定。國民黨力拚全勝，民進黨大勢已去，不論大罷免或小罷免，都面臨大失敗。