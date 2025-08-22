社評：美關稅壓榨 台灣應正視問題謀出路

美對台征收疊加關稅引嘩然（圖源：網絡漫畫） 中評社香港8月22日電（評論員 郭至君）美國自8月7日起對台徵收20%暫時性關稅，並採用“原關稅率疊加”計算，致台灣產業受劇烈衝擊。“20%+N”的疊加關稅生效遠超島內預期，而民進黨當局卻以“保密協議”為由拒絕透露細節，其“黑箱作業”引發輿論譁然。我們認為，疊加關稅令台灣經濟雪上加霜，令台灣百姓叫苦不迭。民進黨當局“賣台”、“跪美”，剝奪台灣經濟與民生的希望，清晰暴露了其“倚美謀獨”的險惡用心。



第一，疊加關稅使得台灣經濟受嚴重衝擊，恐付出不可承受的滔天代價。



“20%+N”關稅讓台灣輸美產品實際稅率大幅提高，已對多個行業造成重創。被稱為島內“四大慘業”的紡織、石化、鋼鐵、機床這樣的基礎產業受到的衝擊尤為劇烈。近日，島內紡織行業相關個股股價重挫，分析師直言該行業“景氣復甦至少需兩年”。機床行業疊加後稅率升至24.7%，疊加新台幣升值影響，與日韓的價格競爭力差距已擴大至20%，致出口訂單大幅減少，約4.2萬名勞工可能受到波及。關稅疊加對島內其他產業也形成衝擊：農漁產品關稅跳漲至20%，自行車產業稅率高達31%，汽車行業7月營收出現全面衰退……



這一波疊加關稅是台灣自1960年代初走向出口導向工業化以來遭遇到的最高綜合稅負，勢必嚴重衝擊台灣的產業經濟和宏觀經濟。然而面對困境，賴清德當局宣稱還可談判，並放風可能加碼對美投資4000億美元，此言論引發島內市場恐慌，台股持續下跌。而這相當於台灣年度GDP的一半的巨額“進貢”，可能還需以吞下更多含有瘦肉精的美牛美豬、開放汽車及農產品市場為滔天代價，台灣一己之力實難承受。

