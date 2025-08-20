丘應樺分享祖父抗日保台故事　冀台胞捍衛台灣光復

丘應樺分享家族抗日保台故事，冀台灣同胞看到抗戰勝利與台灣光復的歷史真相。（主辦方供圖） 丘應樺說，抗戰勝利與台灣光復，是3565萬抗日英烈以鮮血換來的偉大勝利。（主辦方供圖） 中評社香港8月20日電／今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、台灣光復80周年。由澳門中華文化發展促進會、中國抗日戰爭史學會、橫琴海峽兩岸青年文化交流中心和全球中華文化產業發展協會主辦的“紀念抗日戰爭勝利暨台灣光復80周年圖片、書畫、史料展及學術研討會”開幕儀式今日（20日）隆重舉行。全國政協常委、全國工商聯副主席張宗真、廣東省政協副主席張嘉極、香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺等多位嘉賓出席活動。



丘應樺在致辭中分享了其祖父丘逢甲抗日保台的故事。丘逢甲是愛國詩人、教育家、抗日保台志士，丘應樺是丘逢甲嫡孫。2023年12月24日－30日，丘應樺攜家人返回家鄉梅州蕉嶺祭祖，並到廣州邱氏書室即萬木草堂前身調研、拜訪各地丘（邱）氏宗親，開啟了一段廣東尋根的旅程。



丘應樺今日在致辭中說，我父親丘瓚在我小時候就給我說祖父丘逢甲抗日保台的故事。但是當時年紀還小，體會沒有那麼深。直到長大後，學習了近代史，特別是抗日歷史，我才瞭解祖父和父親曾做過的事情。



中日甲午戰爭爆發後，清政府與日本簽訂了喪權辱國的《馬關條約》，割讓台灣。這讓祖父非常悲憤，他咬破手指，以血為墨，上書朝廷要求廢約再戰，號召全台同胞奮起反抗、守著屬於國家的土地。



丘應樺說，當日軍攻佔台北後南下新竹，祖先擔任全台義軍統領，組織義軍與日軍血戰二十個晝夜，終因彈盡援絕，無奈離台到了大陸。離台前寫下了《離台詩》：“宰相有權能割地，孤臣無力可回天。扁舟去作鴟夷子，回首河山意黯然。”祖父思念著故鄉台灣，想到被小日本奴役的台灣同胞，帶著悲痛的心情，寫下《春愁》：“春愁難遣強看山，往事驚心淚欲潸。四百萬人同一哭，去年今日割台灣。”



之後，祖父在大陸創辦新學，培養人才，並支持孫中山領導的民主革命，協助營救革命黨人，在辛亥革命勝利後，促成廣東和平光復，並作為廣東三個代表之一，到南京籌組中華民國臨時政府。祖父一直記掛著台灣的同胞，希望通過教育來救國，實現拯救台灣同胞，令台灣復還祖國的目標。



丘應樺說，除了祖父，我的父親丘瓚和伯父丘念台，繼承了祖父強國復台的遺志，父親曾任國民黨少校參謀，在抗戰時期英勇抗日，為抗戰勝利作出了貢獻。伯父在局部抗戰時期，“二次出關，三次出塞”，支持東北義勇軍抗日，抗日戰爭全面爆發後，創辦抗日救亡團體“東區服務隊”，進行抗日宣傳、建立戰時學校、搜集日軍情報等工作。伯父在惠州解救了鐘浩東等5名台籍愛國青年，並邀請他們加入東區服務隊，共同抗日。在抗戰勝利後，三伯替留在廣東的台籍軍民陳情，獲取國民政府的體諒與同情，協助在粵台胞返回台灣。伯父到台灣後組織了“台灣光復致敬團”，回祖國拜祭先賢，表達台灣同胞對台灣回歸祖國懷抱的民族感情和認祖歸宗的情懷。他在晚年，繼續為瓦解“台獨”分裂勢力而努力。

