中評鏡頭：閱兵村儀仗方隊緊張有序訓練

儀仗方隊正在緊張有序訓練（中評社 海涵攝） 中評社北京8月21日電（記者 海涵）挺拔的身姿、矯健的步伐、雄渾的氣勢，烈日下的演練場上，身著松枝綠、白色、藍灰色禮服的陸海空三軍儀仗方隊正在緊張有序訓練。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，9月3日將舉行盛大閱兵式。中外記者8月20日來到有著“閱兵村”之稱的京郊閱兵集訓點，探訪徒步方隊、聯合軍樂團訓練及準備情況，首站參觀了儀仗方隊的訓練。



有道是“國威、軍威看儀仗”，儀仗方隊將是9月3日當天徒步方隊中首個接受檢閱的隊伍。作為打頭陣的“排頭兵”，儀仗方隊被喻為“定海神針”，是展示中國軍隊形象的重要窗口。



“嗒、嗒、嗒”，軍靴踏在地上的聲音清脆響亮、鏗鏘有力，這是儀仗方隊士兵用腳步走出來的“中國節拍”，密集又整齊的節奏極富感染力和震撼力。伴隨腳步聲聲，媒體記者的鏡頭從各個角度追隨儀仗方隊的立正、稍息、正步走等訓練項目。



作為儀仗方隊的一員，中國人民解放軍儀仗司禮大隊石斌上尉將是第一位走過天安門廣場的受閱士兵。屆時，他將作為擎旗手走在受閱大軍的最前面。還有十四天就要接受檢閱，談及此刻心情，石斌表示“很激動、很幸福，也很自豪，已經做好了準備”。他說，儀仗方隊是從中國人民解放軍儀仗司禮大隊抽組而來，隊員都常年執行儀仗司禮任務，無論是在心理素質、工作基礎、內在外在形象以及嚴明紀律等方面都有較好的基礎。



石斌表示，這次閱兵旨在紀念抗戰偉大勝利、弘揚偉大抗戰精神，以“銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來”為主題。對於年輕官兵而言，參與此次閱兵是對歷史的重溫，令我們能深深感受到如今中國的繁榮昌盛景象是革命先烈用生命和熱血換來的，是相當不易的。“我們要珍惜和平，珍惜當下。”

