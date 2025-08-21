有東北抗聯血脈　維和部隊方隊展現和平堅守

維和部隊方隊（中評社 海涵攝） 中評社北京8月21日電（記者 海涵）中外記者8月20日來到有著“閱兵村”之稱的京郊閱兵集訓點，搶先飽覽了參加93閱兵的維和部隊方隊和平之師、正義之師、文明之師的光輝形象。



遠觀維和部隊方隊，首先映入眼簾的便是一抹藍色。藍色貝雷帽和藍絲巾是維和部隊的標誌性配飾，象徵“守護和平”的使命。而輕便的荒漠迷彩服則結合新式迷彩設計體現改革強軍的風采。



維和部隊方隊首次參加閱兵活動是2019年國慶大閱兵，這次是第二次參加閱兵活動，同時也是首次參加抗戰勝利日大閱兵。此次受閱的維和部隊方隊，遂行過國際維和任務，具有東北抗聯血脈，涵蓋工程兵、步兵等兵種專業。



閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵在20日舉行的新聞發布會上談到這樣安排的意圖：既突出對抗戰勝利的隆重紀念，又展現中國履行國際義務、維護世界和平的大國擔當。他說，中國始終堅持走和平發展道路，中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量，“中國藍盔”將繼續以熱血澆築和平盾牌，積極履行大國軍隊責任，在構建人類命運共同體的偉大征程中續寫壯麗篇章。



多名維和部隊方隊受閱士兵受訪時談及對和平的堅守和信心。維和部隊方隊受閱士兵張旭受訪表示，維和部隊方隊有東北抗聯血脈，也曾在南蘇丹、馬里、黎巴嫩等任務區執行過維和任務，這樣的安排既突出了對抗戰勝利的隆重紀念，也彰顯了中國維護世界和平的大國擔當。



“從維和場走到閱兵場，一樣都是中國軍人對和平的堅守，以及維護世界和平的信心和能力。”維和部隊方隊受閱士兵蘭宇表示，此次舉行閱兵組建維和部隊方隊就是為了向世界宣示，中國軍隊不僅有強大的戰鬥力，更有信心、有能力維護好世界和平。



“我不僅是代表我個人受閱，也是代表現在正在國外執行維和任務的官兵走向天安門。”維和部隊方隊受閱士兵邵曉光表示，要在天安門前把他們維護和平的能力和擔當向世界人民展示出來。他說，作為維和部隊方隊，參加這次閱兵，就是為了向世界人民宣示中國人民堅決捍衛中國抗日戰爭和世界反法西斯戰爭的勝利果實，宣示中國人民堅決捍衛世界和平；就是為了銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。



