全由女隊員組成　民兵方隊首登九三閱兵

民兵方隊正在訓練（中評社 海涵攝） 中評社北京8月22日電（記者 海涵）口號嘹亮、身姿挺拔、精神昂揚，女民兵正在為即將到來的九三閱兵作全力準備。中外記者8月20日下午來到京郊閱兵集訓點，探訪徒步方隊、聯合軍樂團訓練及準備情況。



進入訓練場，遠遠就聽到民兵方隊鏗鏘有力的口號聲。走近看，隊員們正在排面長的號令下一遍遍練習指定動作，整齊劃一、瀟灑幹練。這是今年九三閱兵中唯一一支全部由女隊員組成的方隊，必將成為9月3日天安門廣場的一道靚麗風景線。



記者看到，民兵方隊隊員身著21式作訓服－蛙服，這較以往閱兵式中的民兵服裝有很大創新，充分展現新時代中國民兵的嶄新形象。



今年九三閱兵是民兵首次參加以抗戰勝利為主題的閱兵活動。抗日戰爭中，民兵規模達到260萬人以上，廣大民兵參戰支前、英勇作戰，殲敵10.6萬餘人，使日本侵略者陷入了人民戰爭的汪洋大海。



據悉，今年參閱的民兵方隊隊員來自15個省份，覆蓋抗戰時期黨領導的主要抗日根據地，她們有的來自鐵道游擊隊、平原游擊隊等戰功赫赫、威名遠揚的優良傳統民兵隊伍，有的來自創造了地道戰、地雷戰、麻雀戰等獨特戰法發源地的典型民兵組織，有的來自新中國成立後作出新貢獻、發揮新作用的先進民兵群體。既體現民兵在抗戰中的歷史貢獻，也反映新時代民兵建設的新風采和國防後備力量建設的新成就。