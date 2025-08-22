中評鏡頭：首個受閱　軍樂團隊形編排有巧思

聯合軍樂團演奏（中評社 海涵攝） 中評社北京8月22日電（記者 海涵）最早入場、最晚退場，全程站立演奏，聯合軍樂團被稱為“在五線譜上踢正步”的受閱隊伍。九三閱兵降至，中外記者一行8月20日下午探訪京郊閱兵集訓點，有幸提前觀看了聯合軍樂團的精彩演奏。



今年九三閱兵是為紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，聯合軍樂團在演奏隊形的編排上頗有巧思。記者觀察到，軍樂團整體設置了14個排面，寓意14年抗戰；前排設置了80名禮號手，寓意抗戰勝利80周年。這樣編排，既注重融入歷史元素，同時又考慮凸顯時代特色。



聯合軍樂團向到訪的中外記者演奏了《光榮奔赴》《鋼鐵洪流進行曲》《人民軍隊忠於黨》三首曲目，氣勢恢宏、旋律激昂。閱兵場上，軍樂團是首個受閱的方隊，他們通過演奏控制閱兵流程的精準銜接，也是方隊行進速度的“節拍器”。



在上一次閱兵——2019年國慶70周年閱兵中，聯合軍樂團共演奏56首曲目。在今年93閱兵的曲目設計中，軍樂團堅持守正創新、體系設計，精心編排像《松花江上》《保衛黃河》等具有代表性的經典曲目，同時也專門創作富有時代特徵的新曲目，回顧14年浴血奮戰的苦難輝煌，同時也烘托新時代人民軍隊闊步向前的宏偉氣勢。



聯合軍樂團全程站立演奏接受檢閱，這對演奏水準、戰鬥作風、指揮協同、綜合體能都有極高要求。據瞭解，在訓練方式上，軍樂團區分個人演奏、聲部重奏和樂隊合奏分步施訓，圍繞聲部與樂隊的融合、演奏與合唱的契合，還有樂團與方隊的配合嚴摳細訓，同時加強動作整齊度和演奏穩定度的針對性訓練，全面提升軍樂團的聯合演奏水平。

