中評鏡頭：閱兵村宿舍體現高效務實作風

標誌性的“豆腐塊”軍被（中評社 海涵攝） 中評社北京8月23日電（記者 海涵）中外記者8月20日探訪位於京郊的閱兵集訓點，期間參觀了九三閱兵儀仗方隊官兵的宿舍，簡潔實用的配置風格給一行人留下深刻印象。



當日北京驕陽似火，室外溫度將近35度。記者一行從毫無遮擋的訓練場步入宿舍樓，涼意撲面而來。宿舍樓一層走廊裡張貼著新中國成立以來歷次閱兵的照片，照片牆盡頭，正對大廳的牆壁上是一張醒目的紅色海報，海報底部的數字是距離2025年9月3日正式接受檢閱的倒計時。



記者看到，宿舍空間較大，可容納12位官兵居住；兩扇大窗戶可保證室內通風，且能推窗見綠；書桌、內務櫃、報刊架等為官兵提供日常生活的基礎設施；空調電風扇一應俱全，令官兵訓練之餘可舒適休息、迅速恢復體能。



宿舍內的高度秩序感令一位外媒記者贊嘆不已，他直言“這跟我的房間比簡直是天差地別”，逗笑眾人。標誌性的“豆腐塊”軍被，平整乾淨的涼席，內務櫃里規整懸掛的常服、作訓服、禮服，床頭櫃里整齊排列的皮鞋、作訓鞋……種種細節，彰顯著訓練場外中國人民解放軍的高標準、嚴要求。



沒有過多修飾，宿舍內的每一樣物品都恰到好處的實用。正如中國人民解放軍中部戰區閱兵指揮機構辦公室常務副主任、政治工作部少將副主任徐貴忠介紹的那樣，注重厲行節約、務實高效是此次閱兵保障工作的一個重點。這次閱兵訓練貫徹勤儉建軍的要求，充分依托既有訓練場地和保障條件展開準備，最大限度地提高資源利用率，相關經費支出大幅減少。



受閱士兵告訴記者，閱兵集訓點設有超市、電話吧、學習室、心理室、醫院等場所，為受閱官兵提供堅實的支撐保障。受閱官兵訓練之餘也會收聽收看廣播電視、看電影等，文化娛樂生活亦很豐富。



