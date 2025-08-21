且十：台灣光復，徹底終結近代日本侵華歷史

1945年10月25日，台灣光復，日本侵略中國70年的歷史宣告終結。 中評社香港8月21日電（作者 且十）台灣屏東後灣村是一個背靠龜山南臨巴士海峽的小漁村。漁村雖小，但它卻是近代日本侵略中國的歷史見證者。



1874年5月，日本以台灣少數民族殺害琉球船民為借口，出兵台灣。5月10日，日軍在射寮（今屏東縣車城鄉射寮村）登陸。5月22日，日軍沿四重溪向石門（今屏東縣牡丹鄉石門村）進攻，遭到頑強抵抗。日軍佐久間左馬太率陸戰隊攀上峭壁居高臨下攻擊，牡丹社酋長阿祿古父子力戰身亡。6月，清廷派遣沈葆楨率福建水師赴台，整兵備戰，力拒日軍。11月，中日簽訂《北京專約》，腐敗的清廷以賠償50萬兩白銀換取日本退兵。這就是“牡丹社事件”。



那年到後灣村參訪，我站在海拔不足百米的龜山頂上望著不遠處的四重溪，思緒萬千。“牡丹社事件”是日本明治維新後發動的第一次對外戰爭，也是近代史上日本發動的第一次侵華戰爭，是近代史上日本侵略中國的起點。當時的日本，並不是一個強大的國家，國力不盛、武器不精，沒有象樣的海軍，更沒有完備的後勤保障。牡丹社事件中，日軍死於戰場的衹有10多人，但死於瘟疫的竟達560多人，占出兵總數的六分之一。談判相持階段，日軍從射寮營地轉移到利於防守的龜山，在後灣村海灘上焚燒日軍屍體，建造紀念碑後退出台灣。



“牡丹社事件”結束了，但日本侵略中國的步伐卻沒有停止。日本雖然只拿到50萬兩白銀，但是，大清在日本眼裡曾經的天朝上國形象坍塌了，侵略中國成了日本只賺不賠的國策。從此，日本通過侵略中國，咬定中國奶嘴強大自己。日本近代發展史就是一部侵略中國、吸血中國的歷史。



5年後的1879年，日本正式吞並中國藩屬國琉球，改稱沖繩縣。20年後的1894年，中日甲午戰爭爆發，戰敗的大清被迫割讓台灣為日本殖民地。30年後的1904年，日俄在中國旅順大戰，日本開啟了占領中國東北的步伐。1931年，“九一八事變”，日本控制了東三省，滅亡中國、占領中國已經是全體日本人的狂想。1937年，到了亡國滅種關頭的中國，在“盧溝橋事變”後掀起全民抗戰。

