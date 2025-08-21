社評：舊金山和約非法　是無效的台獨遮羞布

“舊金山和約”的荒謬性，早已被歷史和法理戳穿。 中評社香港8月21日電（評論員 楊流昌）在當今世界，國際秩序與和平穩定本應是各國共同維護的核心價值，然而在台灣問題上，卻總有一股“台獨”分裂勢力興風作浪，公然挑戰國際法和歷史事實。近期，有台灣綠營人士再度拋出謬論，聲稱二戰後“舊金山和約”取代《開羅宣言》《波茨坦公告》等政治聲明，且該“和約”未將台灣交給中華人民共和國，試圖以此為“台獨”行徑尋找所謂“依據”。這種行徑實完全站不住腳。



要釐清台灣問題的法理脈絡，首先必須明確：“舊金山和約”從簽署之日起，就是一場違背國際正義的“政治鬧劇”，是冷戰時代的“非法私相授受”。1945年二戰結束後，《開羅宣言》明確規定：“日本所竊取於中國之領土，例如滿洲、台灣、澎湖群島等，歸還中國。”《波茨坦公告》進一步重申：“《開羅宣言》之條件必將實施，而日本之主權必將限於本州、北海道、九州、四國及吾人所決定之其他小島。”這兩個文件是同盟國對抗日戰爭等反法西斯戰爭成果的法律確認，也是戰後處理日本領土問題的根本依據。



然而，1951年美國主導的對日和約談判中，美國出於冷戰思維，刻意排除作為抗擊日本的主要戰勝國中國參與，拉攏部分國家炮製“舊金山和約”。該“和約”第8條雖模糊提及“日本放棄對台灣、澎湖群島之一切權利”，卻未明確將其歸還中國；更荒謬的是，“和約”第27條竟將琉球（今沖繩）群島納入美國“託管”範圍，為日後美國非法干預亞太事務埋下伏筆。



關鍵事實在於：中國政府從未承認這一“和約”對台灣問題的任何安排。1951年8月15日，周恩來總理代表中國政府發表聲明，嚴正指出“舊金山和約”“違反《開羅宣言》《波茨坦公告》等國際協議”“是一個非法的、無效的條約”；1958年中國政府進一步聲明，“台灣是中國的領土，這一點不能改變”。從國際法“條約相對效力”原則（《維也納條約法公約》第34條）看，未經第三國同意，條約義務不得強加於第三國；而中國作為台灣問題的直接利害關係國，從未認可該“和約”對台灣的安排，其所謂“台灣地位未定論”自然不具任何法律效力。

