中評現場：中外記者探訪閱兵村

徒步方隊（中評社 海涵攝） 中評社北京8月21日電（記者 海涵）距93閱兵僅有兩周之際，中外記者8月20日來到有著“閱兵村”之稱的京郊閱兵集訓點，探訪徒步方隊、聯合軍樂團訓練及準備情況，並參觀了徒步方隊相關營區。



演練場上，儀仗方隊、維和部隊方隊、民兵方隊等正以排面為單位緊張有序訓練。在排面長一聲聲口令下，官兵們整齊劃一地做出規定動作，姿勢標準、精神抖擻、神色堅定。從一側望去，全排官兵的肩線、槍線、帽線三線合一。側影中，數十道挺拔的身姿化作一道流動的直線，仿佛被無形的手精確校准。



40秒不眨眼、下顎抬起相同角度、腳踢到同一高度……正午陽光下，官兵們雖汗如雨下，卻仍對要做的動作一絲不苟、毫不鬆懈。



多名徒步方隊的官兵對記者表示，能夠成為受閱士兵，是一件很光榮的事，“一次受閱，終身光榮”。他們說，今年閱兵集中訓練時間不長，但有周密計劃進行精細化、標準化訓練。訓練勞逸結合，官兵們精神狀態飽滿。



“這次閱兵徒步方隊既堅持了歷次閱兵的傳統特色，又凸顯了中國軍隊深化改革帶來的鮮明特徵；既反映了人民軍隊的光輝歷程和偉大成就，又展現了奮進新時代的嶄新風貌。”徒步方隊指揮機構辦公室副主任韓立明介紹了此次閱兵徒步方隊的三個特點：一是展示了廣大官兵的忠誠信仰；二是反映了抗戰精神的薪火相傳；三是彰顯了人民軍隊的時代風采。