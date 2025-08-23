中評鏡頭：女兵英姿颯爽盡顯最美芳華

九三閱兵儀仗方隊的女兵（中評社 海涵攝） 中評社北京8月23日電（記者 海涵）“誰英雄誰好漢，訓練場上比比看。男兵和女兵都是不服輸的，我們女兵也要和他們比一比。”九三閱兵儀仗方隊隊員、中國人民解放軍儀仗司禮大隊王冉冉上尉受訪時表示。中外記者8月20日下午到京郊閱兵集訓點探訪徒步方隊訓練情況，期間採訪了女兵代表王冉冉。



王冉冉說，訓練場上，“比學趕幫超”的氛圍很濃厚。女兵男兵的訓練標準一樣，男兵也會為女兵竪起大拇指說“好樣的”。



作為一名十幾年的老兵，王冉冉因執行其他任務無緣前兩次閱兵。這次九三閱兵是王冉冉首次參閱，她感到無比自豪和驕傲，希望以最高昂的精神面貌和最高的工作標準通過祖國和人民的檢閱。王冉冉說，訓練場上有二十多歲的青年官兵，也有五十多歲的指揮員，大家共同奮鬥，體現出紅色基因代代相傳。



身高1米73到1米80之間、體重在60公斤左右，這是儀仗方隊女兵的身形選拔標準。這些身高標準，不僅是為了整體的視覺效果，更是為了展現軍人的挺拔英姿和威武氣勢。



當天，記者一行也觀看了民兵方隊的訓練情況。民兵方隊是今年93閱兵中唯一一支全部由女隊員組成的方隊。身著21式作訓服－蛙服的女民兵們瀟灑幹練，訓練時，她們的動作利落乾脆、整齊劃一，血氣十足、精神抖擻。



記者看到，訓練期間，女兵們也化有淡淡妝容，陽光暴曬下也未脫妝。王冉冉告訴記者，女兵的妝容是為了更好地展示新時代女兵風采和力量，以端莊大方為基調。她還透露，“閱兵當天的妝容同現在的妝容基本是一致的，有統一化的標準。”

