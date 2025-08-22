中評側記：訪閱兵村　觀中國精度何以鍛造

中外記者8月20日下午到訪京郊閱兵集訓點，近距離觀察了徒步方隊的訓練情況。（中评社 海涵摄） 中評社北京8月22日電（記者 海涵）“帽子在一條線上，槍在一條線上，腰在一條線上，下巴抬起的角度和頭仰起的角度都一樣……一秒都不能差，精準到這樣的程度，表現出來的是精神戰力。”看了九三閱兵的預演視頻，台退役將領栗正傑對徒步方隊整齊劃一、精準到位的表現贊嘆不已。這樣的超高精度何以鍛造？中外記者8月20日下午到訪京郊閱兵集訓點，近距離觀察了徒步方隊的訓練情況。



8月下旬的北京正值酷暑。午後烈日下的訓練場上，全副武裝的徒步方隊正以排面為單位有條不紊開展訓練。15名受閱士兵一字排開是為一排，每排由1位排面長負責喊口令、糾動作、調隊形。



汗水澆築精度



30多度的體感溫度下，受閱士兵身著長袖長褲長靴，挺立於滾燙的地面上。訓練服早已被汗水浸透，在陽光下泛著深色的水光。記者們把鏡頭推近，快門聲中，士兵們臉上、睫毛上、脖子上的汗水被定格。即使已經汗如雨下，士兵們依然一絲不苟，所做動作絲毫不打折扣。



“冬練三九，夏練三伏。”儀仗方隊的受閱士兵、中國人民解放軍儀仗司禮大隊王冉冉上尉受訪時表示：“夏日炎炎正是練兵好時節，官兵們熱情高漲，訓練氛圍十分飽滿。”

