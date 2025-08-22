儀仗方隊26年來首換新槍　191式步槍登場

儀仗方隊正式告別已服役26年的95式步槍，全面換裝191式突擊步槍‌（中评社 海涵摄） 中評社北京8月22日電（記者 海涵）在今年九三大閱兵中，儀仗方隊正式告別已服役26年的95式步槍，全面換裝191式突擊步槍‌。中外記者8月20日下午到訪京郊閱兵集訓點，近距離看到191式步槍風采。



過去的26年間，中國也有不少新式步槍出現，為何儀仗方隊此次換新會選擇191式步槍？據瞭解，191式步槍具有突出的技術亮點：首先是模塊化設計。採用短行程活塞導氣系統，可靠性顯著提升，適應沙漠、叢林等高鹽霧環境‌。全槍身皮卡汀尼導軌，可快速加裝光學瞄具、戰術手電等附件，實現“一槍多能”。



其次是人機工程優化‌。槍托可三段調節（長度調節範圍5cm），適配不同體型士兵。5.8mm口徑彈藥兼容30發彈匣與100發彈鼓，後坐力降低20%，連發精度提升。槍身主體用了高強度輕質合金，重量僅3.5公斤左右，巷戰爬行都穩當。



第三是槍族化體系‌。包含標準型、短管型、精準射手型（配備6倍光學瞄具，有效射程800米）及班用機槍型，覆蓋多場景作戰需求。



在2019年國慶閱兵中，就有小部分方隊使用191式步槍；此外，191式步槍也已通過亞丁灣護航、上合聯演等任務考驗，是真金不怕火煉的“硬骨頭”。有軍事專家指出，191式步槍代表中國輕武器進入世界第一梯隊。‌

閱兵場不是秀場，是國力的縮影。作為首個經過天安門廣場的徒步方隊，儀仗方隊是軍隊的“門面”，所持裝備必會引起國際高度關注。今年九三閱兵中，儀仗方隊換裝為‌191式步槍，不只是一次裝備升級，更彰顯著中國強大的軍事創新精神，也標誌著中國軍隊一個新時代的到來。

