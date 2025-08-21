數智時代，博物館從文物到空間雙雙“活化”

中評社北京8月21日電／據新華社報導，博物館是保護和傳承人類文明的重要殿堂，是連接過去、現在、未來的橋梁。習近平總書記指出，要發揮好博物館保護、傳承、研究、展示人類文明的重要作用，守護好中華文脈，並讓文物活起來，擴大中華文化的影響力。如今，參觀游覽博物館日益成為人民群眾美好生活中不可或缺的內容。在數智化時代，如何讓觀眾在逛展過程中實現從“新奇體驗”到“文化共鳴”？近日，光明日報記者會同中央民族大學調研組，通過實地考察、深度訪談、問卷調查等方式，全面梳理了數智化背景下博物館創新發展的現狀、受眾體驗以及面臨的挑戰，並在此基礎上提出了加快推進博物館事業高質量發展的對策建議。



身處國家博物館展廳，AI虛擬導覽員“艾雯雯”正為觀眾娓娓道來青銅銘文的千年密碼；輕點屏幕，敦煌壁畫在8K微距掃描下纖毫畢現；置身光影空間，漢代市井的喧嘩隨體感互動撲面而來……當混合現實、大模型與數字孿生技術湧現在博物館，靜態的文物正被賦予前所未有的“生命力”。



轉型：博物館遇見AI，開啟文化傳播新方式



從檔案庫到“活”文物。“數字化的發展，改變了我們與文物的相遇方式。”中國民族博物館副館長鄭茜告訴調研組，在數字化發展初期，博物館主要將數字技術用於藏品的管理與信息錄入，這樣每件文物都擁有了專屬“數字身份檔案”，詳細記錄其來源、材質與形態等信息。這不僅讓文物藏品的管理變得規範，更可以讓觀眾動動手指就能查詢到千年珍寶的來龍去脈。



檔案庫日漸豐富，展陳方式也推陳出新。例如數字孿生技術為沉睡的國寶注入“數字生命”，通過3D掃描建模，靜態的珍寶“活”了。首都博物館“輝煌中軸”數字多媒體總設計師王泊喬對此深有感觸：過去只能隔著玻璃看，如今觀眾能在可觸摸交互的透明屏上放大青銅器的細密紋理，甚至通過一段AI生成的動畫來“目睹”其製作過程。技術不僅突破了文物保護的限制，也拉近了觀眾與歷史的距離。