產銷兩旺，新能源汽車一路向“新”

中評社北京8月21日電／據新華社報導，“瞅瞅，這車老帶勁兒了！”



前不久，遼寧沈陽市民張朝陽購買了一款心儀已久的國產新能源汽車，並向親朋好友分享了自己的購車經歷。“車漆、輪轂、內飾顔色等都可以根據自己的喜好來選擇搭配，還能享受以舊換新補貼，方便、實惠，省了2萬多塊錢呢。”張朝陽興奮地說。



中國汽車工業協會最新發布的數據顯示，今年1至7月，我國新能源汽車產銷分別完成823.2萬輛和822萬輛，同比分別增長39.2%和38.5%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的45%。



“我國汽車產業電動化轉型升級進入穩步發展階段。”中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒說，技術快速迭代和成本優化，促進了新能源汽車規模化發展和市場化普及。



漸成潮流，“電車一族”越來越多



“早上出發前，我通過手機遠程操控，就可以提前打開車窗通風或者打開空調降溫，還能遠程啟動車輛，剩餘電量、車內溫度、輪胎胎壓等信息在手機App上實時顯示、一目了然。”家住北京市西城區的新能源汽車車主曹楠楠告訴記者，她的愛車具有自動泊車、輔助駕駛、能量回收等功能，不僅科技範兒十足，而且還很省電，跑300公里只需100元左右的電費。



當前，新能源汽車銷售越來越火，像曹楠楠一樣的電車一族越來越多。