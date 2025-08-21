九三閱兵萬眾期待　新型裝備集中亮相

中評社北京8月21日電／據大公報報道，“這次閱兵所有的受閱武器裝備都是國產現役主戰裝備，是繼2019年國慶大閱兵後我軍新一代武器裝備的集中亮相；閱兵動用上萬人、上百架飛機、數百台地面裝備，要實現整齊劃一、精準協同、米秒不差，如同組織一場戰役。”



“9·3”閱兵，舉世矚目，國新辦昨日就閱兵準備工作情況舉行新聞發布會指出，各項準備基本完成，新型裝備將集中亮相。據介紹，這次閱兵是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動的重要組成部分，是為了銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。這次活動按照閱兵式、分列式兩個步驟進行，時長約70分鐘。其中閱兵式環節，受閱部隊在長安街列陣，光榮接受中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的檢閱。\大公報記者 張寶峰北京報導



閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵表示，這次閱兵，是以習近平同志為核心的黨中央，團結帶領全黨全軍全國各族人民，全面推進中國式現代化進入新征程的首次閱兵，是人民軍隊奮進建軍百年的嶄新亮相，是堅持弘揚正確二戰史觀、堅決維護戰後國際秩序、堅定捍衛國際公平正義的鄭重宣示。



編設45個方（梯）隊 通過天安門廣場



吳澤棵介紹說，閱兵活動按照閱兵式、分列式兩個步驟進行，時長約70分鐘。其中，閱兵式環節，受閱部隊在長安街列陣，光榮接受中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的檢閱。這次閱兵，共編設45個方（梯）隊。在分列式環節，按空中護旗梯隊、徒步方隊、戰旗方隊、裝備方隊、空中梯隊的順序，依次通過天安門廣場。



中國人民解放軍中部戰區閱兵指揮機構辦公室常務副主任、政治工作部少將副主任徐貴忠在發布會上介紹說，從近期組織的演練看，受閱部隊已基本做好接受檢閱的各項準備。相信在黨中央、中央軍委和習主席堅強領導下，全體受閱官兵一定能夠以最高標準完成受閱任務，向黨和人民交出一份滿意的答卷。