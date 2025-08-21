閱兵訓練方法創新 AI助力又快又好

中評社北京8月21日電／據大公報報導，在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年九三盛大閱兵前夕，大公報記者獲邀走進位於北京郊區昌平閱兵訓練場，觀摩徒步方隊訓練、觀看聯合軍樂團演奏訓練。受閱官兵向記者透露，今年閱兵集中強訓時間並不是很長，得益於全軍大抓實戰化練兵，大家平時訓練基礎比較扎實，到訓練場之後主要進行精細化、科學化強化訓練。同時，通過科學組訓，合理安排訓練時間和內容，創新了訓練方法，一些AI智能化手段助力閱兵訓練短時又高效。\大公報記者 馬靜、李暢北京報導



盛夏的北京，驕陽似火，毫無遮擋的閱兵場上更是酷熱難當。記者抵達閱兵訓練場時，各徒步方隊正以排面為單位進行訓練，訓練場內整齊的口號聲此起彼伏、官兵整齊劃一的步伐踏出鏗鏘有力的腳步聲。每個參訓官兵都身著筆挺的服裝，身姿挺拔如鬆，眼神堅毅。



教官金睛火眼 表情眼神也不放過



當天北京溫度高達30多度，每一個訓練官兵臉上都汗如雨下，後背也被汗水浸透，即使汗水從眼睛上劃過，他們也巋然不動，目光如炬，每一個動作都一絲不苟。訓練教官認真比對著官兵的帽線、槍線、腿線是否整齊劃一，就連官兵的每一個細節動作、表情、眼神，他（她）們都不放過，提出精益求精的要求。



集中強訓需時短 得益實戰化練兵



中國人民解放軍儀仗司禮大隊石斌上尉告訴記者，今年閱兵訓練借鑒了往年經驗，在訓練方式方法上有很多創新，訓練計劃、時間和方式方法都是科學制定。頭戴藍色貝雷帽，身著迷彩訓練服的維和部隊訓練方隊在訓練場內格外突出，他們也將再次走上天安門廣場光榮受閱。陸軍第83集團軍中校張旭告訴記者，維和部隊方隊在訓練中堅持科學訓練、嚴格訓練，同時也使用AI輔助分析排面偏差並進行改進。