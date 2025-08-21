新農人用上“新把式”

中評社北京8月21日電／據人民日報報導，“你這水稻種的，還沒草高呐！”小夥張劍猶記得，回村種田頭一年，村民們揶揄自己的情景。



張劍是江西省萬載縣潭埠鎮濠田村人，今年26歲，打小就有一份埋在心底的鄉土情結。2019年初，聽說父親身體不好，在外闖蕩了小半年的他選擇返鄉回村，接手家里承包的幾百畝田地。



村民們格外關注這個小夥，因為他種田的方式很特別。打藥除草時節，他沒有學父親那樣雇工幫忙，而是買來植保無人機，一天下來飛了200多畝地。雖然最後因為藥量沒有放夠，除草效果不大理想，但植保效率卻是看得見的。“這讓我堅定了機械化種田的方向。”張劍說。



看到張劍幹得熱火朝天，大兩歲的哥哥張鵬也在第二年回了村。在當地農業農村局的專項補貼政策和家人的大力支持下，兩兄弟購置了插秧機、拖拉機、鏟車、收割機、烘幹機等，水稻種、管、收全程機械化設備幾乎備齊了。



2021年開春，兄弟倆開著插秧機，10天不到就插了1000多畝。機插秧，田里水要少。秧苗曬了幾天太陽，變得蔫頭耷腦，村民們看了直撇嘴：“苗長成這樣，還能活？”



這次，張劍淡定了不少，“蔫苗是暫時的。機插秧，秧苗密度合理，通風、透光條件好，後面長起來快，病蟲害發生也少。”他在外參加培訓時，聽老師講過機插秧的好處。果不其然，一個月後，秧苗返青，一片葱鬱，村民們對於這對95後兄弟的新鮮做法也有了改觀。



兄弟倆分工協作，張劍管插秧、飛防、烘幹，張鵬管犁地、運輸、收割，農忙時就請幾個臨時工，幹得風生水起。



2022年，兄弟倆新承包了500畝田，有些忙不過來。倆人一合計，把從外地學到的“分人分區域”管理模式搬了過來——在村里聘請5名全職“田管家”，每人負責特定田塊水稻全生長周期管理。“我們管水、管長勢、管病蟲害，還學著用農機插秧、收割。”“田管家”謝從春說，每月工資5000元，增產有分紅，還學會了這麼多種田“新把式”！