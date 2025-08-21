解難題出實招，讓農民工有活幹有錢賺

中評社北京8月21日電／據人民日報報導，“媽媽，你工作的地方不錯。”縫紉工劉線的女兒來紹興過暑假，金蟬布藝免費提供住宿，發放學習用品。



劉線來自安徽泗縣，2020年和2024年兩次入職金蟬布藝，“我產後再次入職，公司不僅接收了我，還安排師傅一對一指導新設備操作，現在每月能掙9000多元。”



“國際貿易波動，業務短期內受到一定影響。但公司提早布局智能化生產線，自動化水平提升，產品質量達標，拿下韓國等市場訂單。”金蟬布藝總經理楊衛說，公司還拓寬線上渠道，“今年前7月，國內和跨境電商銷售額同比分別增長30%和10%。”



“外貿訂單穩中有升，帶動就業崗位增加。”楊衛介紹，今年以來，企業新增縫紉工、質檢員、電商專崗等70多個崗位，近九成面向河南、安徽、湖南等勞務輸出大省定向招聘。



招得來，更要留得住。讓農民工成為熟練工，既有助於促進穩崗就業，也是企業提高生產效率的需要。



金蟬布藝實行“底薪＋計件＋技能補貼”的薪酬制度，熟練工月薪可超8000元。公司為員工報銷往返路費，或組織專車接員工返崗，還在暑假為員工子女提供輔導。



外貿企業轉型，用工需求提升。“以人性化服務增強員工黏性，不少企業形成‘訂單增長—就業擴容—技能提升—效率提高’的良性循環。”紹興市柯橋區錢清街道黨工委書記屠新永說。