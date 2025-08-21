互聯網平台企業基本信息首次報送進展順利

中評社北京8月21日電／據人民日報報導，記者從稅務部門獲悉：《互聯網平台企業涉稅信息報送規定》實施後，各類互聯網平台企業積極響應，基本信息首次報送工作進展順利。



規定今年6月公布實施，明確平台企業要在今年7月首次報送包括平台域名、業務類型、相關運營主體名稱等在內的自身基本信息。目前，相關平台企業已按要求報送了基本信息，對個別尚未報送基本信息的平台企業，稅務部門將開展宣傳輔導和約談提醒。規定實施過程中，對境內外平台企業一視同仁，努力使每個經營主體都能在公平的賽道上競爭，確保得到統一、公正地執行。