【
大
中
小
】 【
打 印
】
互聯網平台企業基本信息首次報送進展順利
http://www.CRNTT.com
2025-08-21 13:21:32
中評社北京8月21日電／據人民日報報導，記者從稅務部門獲悉：《互聯網平台企業涉稅信息報送規定》實施後，各類互聯網平台企業積極響應，基本信息首次報送工作進展順利。
規定今年6月公布實施，明確平台企業要在今年7月首次報送包括平台域名、業務類型、相關運營主體名稱等在內的自身基本信息。目前，相關平台企業已按要求報送了基本信息，對個別尚未報送基本信息的平台企業，稅務部門將開展宣傳輔導和約談提醒。規定實施過程中，對境內外平台企業一視同仁，努力使每個經營主體都能在公平的賽道上競爭，確保得到統一、公正地執行。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
稅務部門披露“新三樣”偷騙稅案件
(2025-08-18 17:12:52)
國新辦發布會聚焦“十四五”時期稅務發展
(2025-07-29 16:35:36)
國家稅務總局局長介紹十四五稅收相關情況
(2025-07-28 11:23:38)
增值稅發票數據顯示：5月份經濟平穩增長
(2025-06-13 17:17:03)
稅局：評稅公平透明 不論行業背景
(2025-05-25 17:19:39)
關稅是誰在付錢？
(2025-04-26 10:29:33)
離境退稅“即買即退”今起全國推廣
(2025-04-09 12:46:23)
離境退稅“即買即退” 推廣至全國
(2025-04-09 10:03:35)
廣西稅務局原副局長蒙啟華被開除黨籍
(2025-02-24 12:42:20)
合力淨化廣西稅務系統政治生態
(2025-02-14 17:55:50)