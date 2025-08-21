李強：加大科技供給，推動生物醫藥提質升級

中評社北京8月21日電／據新華社報導，中共中央政治局常委、國務院總理李強8月20日在北京調研生物醫藥產業發展情況。他強調，要深入貫徹習近平總書記關於生物醫藥產業發展的重要指示精神，加大高質量科技供給和政策支持，充分發揮企業創新主體作用，著力推動生物醫藥產業提質升級，研發生產更多優質高效的好藥新藥，不斷增進人民健康福祉。



李強首先來到昌平實驗室，聽取有關重大疾病診療技術和設備設施研發進展匯報。李強指出，要在生物醫藥這條新賽道上跑出加速度，必須加大科技創新力度。希望大家錨定國際前沿和重要領域，重點圍繞新靶點、新化合物、新作用機理等，集中協同開展科研攻關，多產出重大原創性成果，多培養生命科學領域高端人才，不斷夯實我國生物醫藥產業發展根基。



在百濟神州（北京）生物科技有限公司，李強瞭解有關新藥研發情況，察看藥物化學實驗室，細致詢問生產流程。李強說，我國健康產業市場空間巨大，創新藥發展前景廣闊。要及時發現臨床價值高、轉化潛力大的創新藥項目，加強跟蹤服務，推動醫療機構配備使用。要大力培育優質企業，在人才、融資等方面給予政策支持，鼓勵企業深化國際合作，持續提升企業創新力、競爭力。



在北京飛鏢國際創新中心，李強聽取創新孵化模式推動生物醫藥創新成果加速轉化等介紹，深入瞭解共享研發平台建設情況。李強勉勵他們根據醫藥企業成長規律特點，做好軟硬件配套支持，強化全方位全鏈條全周期服務，提供一站式研發解決方案，推動醫工結合、產學研融通，促進更多科創成果落地應用。同時不斷優化平台建設運營模式，形成可復制可推廣的經驗做法。



調研中，李強主持召開座談會。聽取有關企業和投資、研發、醫療機構負責人發言後，李強指出，生物醫藥產業既是戰略性新興產業，也事關人民健康福祉。要加強原始創新和關鍵核心技術攻關，發揮政府和市場兩方面作用，充分調動各類資源，凝聚創新合力，盡快取得更大突破。要注重運用人工智能全面賦能產業發展，提高藥物研發、臨床試驗、診斷治療、生產流通等環節智能化水平。要強化產品研發、審評審批、管理使用等政策銜接和協同配合，優化藥品集采和談判議價機制，加大高水平創新藥應用指導力度。李強強調，要依靠創新促進中醫藥振興發展，充分運用現代科學的理論、技術、材料等，深化中醫藥基礎理論、診療規律、作用機理的研究闡釋，豐富治療方法，推進中醫藥現代化、產業化。