諶貽琴：用心用情做好殘疾人工作

中評社北京8月21日電／據新華社報導，國務委員、國務院殘疾人工作委員會主任諶貽琴近日在湖北調研殘疾人工作。她強調，要深入貫徹習近平總書記關於殘疾人事業的重要論述，認真落實黨中央、國務院決策部署，進一步加強殘疾人關愛幫扶和權益保障，大力推動科技助殘，扎實推進殘疾人事業全面發展。



18日至20日，諶貽琴先後到宜昌市、武漢市，深入殘疾人創業孵化園、殘疾人康復中心、助殘科研機構和企業，看望慰問殘疾人，瞭解殘疾人就業創業、殘疾預防、殘疾兒童康復、科技助殘等情況。她指出，要全面提升殘疾預防和康復服務水平，健全全人群、全生命周期的殘疾預防服務網絡，深入實施精準康復服務行動，加強重度殘疾人托養照護服務。要強化殘疾人就業幫扶，拓寬就業渠道，加強殘疾人職業技能提升培訓。要加快殘疾人領域科技研發應用，以先進科技助力殘疾人共享幸福美好生活。她強調，各級殘疾人工作委員會和殘聯組織要加強統籌協調，強化部門聯動，解決好殘疾人急難愁盼問題，用心用情做好殘疾人工作。



20日晚，諶貽琴在武漢出席第十一屆全國殘疾人藝術匯演匯報演出。藝術匯演每4年舉辦一屆，已成為殘疾人文化領域的重要品牌，為殘疾人展現藝術才華、豐富精神文化生活搭建了平台，更好促進殘疾人活出精彩人生。