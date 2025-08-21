機器人盛會接踵而至　“中國智造”向上攀登

中評社北京8月21日電／據人民日報報導，近期，2025世界機器人大會、2025世界人形機器人運動會相繼在北京舉行。兩場機器人盛會不僅炫出了機器人領域的前沿技術與創新成果，也映照著“中國智造”向上攀登的堅實步履。



從宇樹科技的人形機器人在擂台上格鬥競技，到“天工2.0”化身主持人登台穩定完成任務，再到披著3D打印鎧甲的“光子”機器人跳群舞……智慧的“大腦”、靈巧的“肢體”，彰顯中國機器人產業發展的澎湃動力，這背後是中國機器人產業鏈、創新鏈、人才鏈的加速融合。中國機器人產業創新要素加速匯聚，創新勢能不斷躍升。今年上半年，中國機器人產業營業收入同比增長27.8%，工業機器人和服務機器人產量同比分別增長35.6%和25.5%。如今，中國持有的機器人相關有效專利超19萬項，占全球總量約2／3；人工智能研究人員達5.2萬，是全球第二大人工智能人才聚集地；人形機器人創新中心、實驗室、產業園區在中國多地布局。英偉達全宇宙和模擬技術副總裁瑞夫·勒巴迪恩認為，中國在機器人行業中扮演著至關重要的角色，具備推動產業發展的所有關鍵要素，“中國能夠打造既經濟穩健又實用高效的機器人，這種能力是其他國家難以比擬的。”



當前，機器人正從實驗室走向生活，加速融入千行百業。人工智能、生物仿生、新材料等前沿技術與機器人深度融合，機器人產業呈現智能升級與規模應用雙輪驅動的發展態勢。醫療、配送、養老等服務機器人開辟民生服務新空間，深空深海探測、應急救援等特種機器人拓展人類活動邊界，機器人在多場景中日益發揮著重要作用。聚焦這一前沿技術並順應趨勢持續發力，有助於拉動新消費、催生新產業、擴大新就業，並改善民生福祉。國際金融機構摩根士丹利的報告稱，到2050年，全球人形機器人預計將撬動超過5萬億美元市場，展現出這一產業巨大的發展潛力。中國連續12年保持全球最大工業機器人市場，並成為全球第一大機器人生產國。依托龐大的應用市場、逐漸完善的產業體系和日益增強的創新能力，中國在全球機器人的產業變革中把握主動、贏得先機，不僅將加快自身高質量發展步伐，更成為推動全球機器人產業發展的重要力量。