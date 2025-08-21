合同提前約定，外賣員工傷能獲賠嗎

中評社北京8月21日電／據人民日報報導，賣配送員工作期間受傷，要求工傷賠償，公司卻說：“我們之間沒有勞動關係，不承擔工傷賠償責任。”



原來，公司是某買菜平台配送服務的承包商。徐某來到公司工作，被安排在上海某配送站做配送員。徐某在配送站按要求製作木架時，不小心割傷了自己的右腳。



當徐某申請工傷賠償時，卻被拒絕了。當初徐某來到配送站工作時，按照公司要求，簽訂協議約定，公司與徐某通過協議建立合作關係，雙方適用當時的合同法、民法總則和其他民事法律，不適用勞動合同法。



那麼，既然雙方白紙黑字寫著不適用勞動合同法，那徐某是不是就不能依照勞動合同法要求工傷賠償了呢？



徐某不服氣，申請了勞動仲裁，隨後雙方又訴至法院。



法院認為，雙方確實有相關約定，但判斷用人單位與勞動者是否存在勞動關係，關鍵在於雙方之間是否存在用工事實，以及支配性的勞動管理。應當綜合考慮勞動者對工作時間及工作量的自主決定程度、勞動過程受管理控制程度、勞動者是否需要遵守有關工作規則、勞動者工作的持續性等因素。



本案中，雖然雙方簽訂的合同形式為合作協議、承攬協議，但徐某從事的工作屬於公司自平台處承攬的商品分揀、配送業務的重要組成部分；徐某按照站點排班表打卡上班，根據派單完成配送任務，不能自主選擇配送時間、配送任務，即使沒有配送任務時也要留在站內做雜活；合同中雖約定公司向徐某支付的是服務費用，無底薪、無保底服務費，但根據徐某提供的交易明細及收入明細，公司發放的錢款有基本報酬、按單計酬及獎勵等項目，明確顯示為工資。