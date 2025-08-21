富途：港市場強勁帶動　次季賺26億倍增

中評社香港8月21日電／香港文匯報報導，港股成交暢旺，上半年市場多項數據都創半年度新高紀綠，券商收入亦水漲船高。在美國掛牌的富途控股昨公布今年第二季度總營收為53.11億元（港元，下同），按年增長69.7%；在非美國通用會計準則下，淨利潤為26.60億元，按年增長105.2%。



新加坡用戶規模創新高



香港市場方面，客戶淨入資湧入推動戶均資產實現雙位數季增長；海外各市場客戶資產均錄得按季雙位數增長，其中新加坡用戶規模創下里程碑，截至第二季末，每兩位居民即有一人使用moomoo應用程式。同期富途平台總交易額按年升121%達3.6萬億元，再創新高。



富途控股創始人、董事長、首席執行官及技術委員會主席李華昨日表示，次季富途國際化進程迎來重要里程碑，公司已成功將虛擬資產深度融合進富途現有的投資生態系統中，致力重塑數字時代投資新格局，並透過AI技術切實提升了廣大用戶投資體驗等。



富途第二季度交易傭金及手續費收入為25.79億元，按年增長87.4%；利息收入為22.88億元，按年升43.8%；其他收入（包括財富管理、企業服務業務等）為4.44億元，按年增長175.8%。截至期末，富途旗下富途牛牛和moomoo應用程式註冊用戶數達2，712萬，賬戶數目達524萬，按年分別增長17%和30%；有資產客戶數目按年升41%至288萬；平台客戶資產達9，739億元，按年漲幅高達68%。



加密貨幣資產規模增43%



季度內，富途深化加密貨幣（Crypto）業務的全球部署，繼香港和新加坡市場後，Crypto交易服務正式登陸美國市場。截至季末，平台Crypto資產規模按季增長43%。