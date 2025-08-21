前海高端候機樓啟用　專車45分鐘直達港機場

香港國際機場大灣區首座高端城市候機樓昨日在前海啟用。(大公報) 中評社香港8月21日電／大公報報導，深港跨境交通線路再有新猷，星級酒店內可候機。8月20日，香港國際機場於粵港澳大灣區內的首個高端城市候機樓在前海啟用。深圳前海JEN酒店城市候機樓是香港國際機場在大灣區啟用的第31個城市候機樓，深圳第八個城市候機樓，標誌著深港多式聯運服務邁入新階段。



該城市候機樓提供機場專屬商務車接駁，單程單人票價180港元。經深圳灣口岸入境香港，車程約45分鐘至60分鐘，乘客過關時可毋須下車。



記者在現場看到，深圳前海JEN酒店城市候機樓位於深圳前海前灣地鐵站附近，配備自助值機及貴賓區。在試運營階段，候機樓已開通往返香港國際機場的專線班次，由深圳前海JEN酒店與環島中港通聯合營運，由專業司機駕駛豪華七座車型，直達香港國際機場或大灣區主要城市，為商務及高端旅客實現從“家門口”直達“國際航班登機口”的無縫銜接。



單程＄180 料每日客量逾千



據冠忠巴士集團行政總裁黃焯安介紹，商務車營運時間為早上7時至晚上10時，經深圳灣口岸入境香港，乘客過關時可無需下車，約45分鐘至60分鐘直達香港機場，可以預留3個小時，單程車票180港元。“商務車的車隊規模約200至300輛，預計候機樓客流每日可達逾千人次，後續會根據客流配備合適的運力。”



“下一步會研究在灣區其他地方開設高端城市候機樓。”黃焯安表示，前海候機樓的啟用不僅提升了香港國際機場的服務覆蓋範圍，也進一步鞏固了香港作為國際航空樞紐的地位，交通的無縫銜接是推動區域融合的關鍵力量。候機樓的跨境商務車專線與現有跨境巴士專線互為補充，構建了多元化的跨境交通網絡。



大公報記者登錄環島中港通微信小程序查詢，目前每日共有四個班次，分別為8：40、10：40、14：40和18：40，車票單人單程160元人民幣，180港元。後續會根據航班和節假日需求而靈活調整。微信小程序上亦可預定專車服務。

