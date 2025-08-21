大富豪突停業　過江龍“光速結業潮”再現？

中評社香港8月21日電／尖東夜場地標“大富豪”復業僅兩個月後再度停業，引發內地投資者撤資疑雲，事實上近年不少內地品牌南下攻港，聲勢浩大卻光速敗走，有人歸咎“水土不服”，亦有人懷疑背後涉及資金調動。隨著內地嚴控走資，香港多年來作為“雞棚”角色再度成為焦點。



Yahoo 財經消息，尖東老牌“大富豪”夜總會於今年6月以“Big Boss Generation”名義華麗重開，5萬呎巨鋪號稱斥資過億元裝修，更標榜“小朋友可以開生日會”，希望轉型為老少咸宜的娛樂場所。不過開業前已引發多項爭議，包括裝修逾年仍未開業，更傳出可以向內地民眾提供，投資1，500萬港元換香港身份證的服務，新大富豪重新登場，港人仿如成為陪客角色。



重開當日大富豪請來影星蒼井空剪綵，成為城中熱話，不過高潮一過就要回歸現實，行政總裁李健民周三證實大富豪即時停業，暫未有重開日期，他更直言與內地大股東“理念不合”，不排除對方有撤資意圖，事件引發公眾關注究竟純粹是經營方向分歧，還是涉及內地投資者有意撤走資金。



其實內地企業在港短命經營，大富豪並非個別例子，過去兩年大批內地餐飲品牌南下“攻港”，但光速結業個案屢見不鮮﹐“蘿蔔向南”、“羅粉世家”、“咕嚕丸子屋”等，短時間攻入香港市場，但三個品牌經營短至四個月內迅速結業；另外被市民稱為“小深圳”的沙田新城市廣場，今年六月“Fufuland”、“檸季手打檸檬茶”及“北野銅鑼燒”同時在貼上“內部裝修”告示，連環結業。



事實上這些內地品牌攻港正值飲食業艱難時期，在北上消費熱潮下，本港餐飲市場萎縮，再加上舖租人工等高昂成本，不少過江龍自然難以經營。不過更引發公眾疑竇的是，多間店鋪幾營數月便“一夜消失”，引發內地投資者走資疑雲。

