港交所次季溢利增41%　勝預期

中評社香港8月21日電／受惠港股交投增加，港交所（0388.HK）第二季收入及其他收益按年增長約33%，至72.19億元，股東應佔溢利增長41%，至44.42億元，兩者優於預期，上半年收入及溢利更雙雙創下集團半年度歷史新高。管理層稱，下半年積極推進多項進一步提升市場競爭力和吸引力的新措施，預告年底將諮詢市場調整每手買賣單位。



信報財經新聞報導，集團昨天並宣派每股中期息6元，按年增加37.61%。港交所昨日股價收報441.2元，升1.71%或7.4元。



港交所在第二季的主要業務收入按年增長32%，至66.39億元，源於現貨市場成交量上升，使交易及結算費增加，以及保證金金額提高，使投資收益淨額上升。第二季港交所日均成交額（ADT）按年增長95%至2377億元，7月的日均成交額實際上已進一步增至2629億元。



該所第二季資本開支按年飆5.5倍，扣除購置總部物業的開支，按年仍多約11%。行政總裁陳翊庭解釋，領航星衍生產品平台在資本開支佔比較多，為保持交易所的競爭力可以對標其他交易所，“人、貨、場”三方面需要做好，故資本開支的投入“不可吝嗇”。



港交所今年4月宣布斥63億元購買交易廣場數層物業作為總部，財務總監許亮華表示，會透過贖回約70億元的外部委託投資組合來支付交易，目前已回籠約六成資金。因投資組合規模縮減，加上拆息自5月起下行，許亮華預計下半年的投資收益淨額會受壓。



花旗認為，港交所受惠股市交投強勁，加上估值合理，進一步調升目標價至500元，維持“買入”評級。摩根士丹利維持對港交所“增持”評級，目標價為500元。



港交所市場主管余學勤指出，今年底前將諮詢市場調整每手買賣單位，坦言目前不同股份的手數單位多達40種，若大幅削至一種，會影響很多不同參與者，需要與業界取得共識。



另外，港交所正諮詢縮短港股現貨市場結算周期至T＋1，首席營運總監劉碧茵透露，完成諮詢後會研究最好的實施方案，以期與世界接軌，又指中央結算系在技術上可於今年底支持T＋1的運作。



政府將於下月發表新一份《施政報告》，市場建議港股交易時間延長至24小時，陳翊庭坦言，在此事上沒有既定立場，惟重申須充分分析會否對流程造成壓力，以及如何降低風險管理，因24小時無縫交易會影響修補錯誤的空間。至於衍生產品市場的交易時段已延長至凌晨三時，新的領航星衍生產品平台有潛力支持更長的交易時間。