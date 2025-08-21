習近平觀看西藏自治區成立60周年文藝晚會

8月20日晚上，慶祝西藏自治區成立60周年文藝晚會《雪域歡歌》在西藏大劇院舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平同西藏自治區各族幹部群眾共同觀看演出。這是習近平向大家揮手致意。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月21日電／據新華社報導，20日晚，西藏大劇院洋溢著喜慶祥和的氛圍。慶祝西藏自治區成立60周年文藝晚會《雪域歡歌》在這裡舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，同西藏自治區各族幹部群眾共同觀看演出。



晚會在載歌載舞的《感謝您·“圖吉切”》中拉開帷幕。演出共3個篇章。上篇通過《幸福的起點》《踏歌慶賀》《農場五朵金花》等歌舞，展現建設社會主義新西藏的生動場景。中篇情境歌舞《奔跑的高原》、歌曲聯唱《家鄉美》、配樂講述《厚愛》，表現改革開放給雪域高原帶來的蓬勃生機。下篇《新的征程》《嘎拉村的歡笑》《琴鶴齊鳴》《我們都是親兄弟》《在祖國的懷抱》等歌舞，展現幸福新西藏的美好圖景，《同心共舞新時代》將晚會推向高潮。整台晚會情感濃烈、精彩紛呈，反映了西藏自治區60年來的光輝歷程，表達了西藏各族人民永遠聽黨話、感黨恩、跟黨走的真摯情感。



王滬寧、蔡奇、李幹傑、何立峰、張國清、王小洪、洛桑江村、胡春華和張升民，在西藏工作過的老同志，以及中央和國家機關有關部門負責同志、中央代表團全體成員一同觀看演出。