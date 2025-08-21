港交所2025年上半年收入創歷史新高

這是5月20日拍攝香港交易所電子顯示屏。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月21日電／據新華社報導，香港交易所20日公布2025年中期業績報告，港交所上半年收入及其他收益為140.76億港元，同比上升33%，創半年度歷史新高。



根據報告，在市場利好氣氛、投資者對非美元資產的興趣增加以及國際和內地投資者的參與愈趨活躍等因素帶動下，2025年上半年證券市場平均每日成交金額為2402億港元，按年上升118%。期內香港ETF市場持續顯著增長，平均每日成交金額達338億港元，較去年同期上升184%。滬深港通成交額方面，北向及南向均創歷年的半年度新高。債券通北向通平均每日成交金額按年上升3%，也創下新高。



2025年上半年香港新股市場集資額重回全球交易所榜首，新股集資額是2024年上半年的八倍多。截至2025年6月30日，正在處理中的新股上市申請數目上升至207宗，是截至2024年12月31日84宗申請的兩倍多。



香港交易所主席唐家成在報告中表示，港交所2025年表現強勁，創下歷來最佳半年度業績，並在戰略方向上取得顯著進展。他對前景充滿信心，深信未來可以掌握增長機遇，進一步提升港交所作為連接國家與世界重要橋梁的角色，繼續為香港以至亞洲金融市場建構豐盛的未來。



香港交易所集團行政總裁陳翊庭表示，下半年港交所將積極推進多項進一步提升市場競爭力和吸引力的新措施，包括計劃縮短現貨市場結算周期的準備工作，擴大無紙化上市機制，落實優化首次公開招股市場的定價新規和推出下調證券交易最低上落價位的第一階段。