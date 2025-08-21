港鐵“貓狗同行”輕鐵計劃9月起轉為常態

這是5月12日拍攝的香港維多利亞港兩岸風光。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月21日電／據新華社報導，香港鐵路有限公司（港鐵）20日宣布，“貓狗同行”輕鐵試行計劃上線3個多月來，已有逾1300名乘客購買“貓狗同行證”。經審慎評估，該計劃將於9月起轉為常態化服務，並沿用相關細則，以推動社區共融。



該計劃於5月1日起在輕鐵全線啟動試行，允許每位寵物主人在每周六、日及公眾假期攜帶貓狗搭乘輕鐵。原定兩個月的試行期已延長至四個月，現從9月起轉為常態化服務，依舊僅限周末與公眾假期開放，在兼顧不同乘客出行需求的同時，著力共建友善乘車環境。



根據規定，攜帶貓狗的乘客除正常支付本人車費外，須購買並持有“貓狗同行證”，警犬及導盲犬不在此限。寵物主人需按指定時間、位置及方式等細則，攜帶貓狗搭乘輕鐵。



港鐵表示，公司於試行期間開展了意見調查，涵蓋攜帶寵物的乘客及非寵物主人，超過95%的受訪者對計劃給予正面評價，認可港鐵此舉在推動共融社區上的努力。港鐵也邀請香港愛護動物協會及亞洲動物基金的義工帶貓狗乘搭輕鐵並實地觀察，發現超九成的寵物主人能遵守乘車細則，且寵物乘車時表現平靜，能與其他乘客和諧共處。



港鐵公司車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，港鐵會繼續與持份者溝通，持續留意實施情況，致力為乘客提供安全舒適的出行體驗。



輕鐵是香港新界西北區的一種輕型鐵路運輸系統，由港鐵公司運營，主要服務於社區內部的短途出行需求。



