習近平聽取西藏自治區黨委和政府工作匯報

8月20日下午，率中央代表團出席西藏自治區成立60周年慶祝活動的中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在拉薩聽取西藏自治區黨委和政府工作匯報，發表了重要講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月21日電／據新華社報導，率中央代表團出席西藏自治區成立60周年慶祝活動的中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，20日聽取西藏自治區黨委和政府工作匯報。他強調，西藏要全面貫徹新時代黨的治藏方略，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，扎實推動高質量發展，持續深入抓好穩定、發展、生態、強邊四件大事，努力建設團結富裕文明和諧美麗的社會主義現代化新西藏。



習近平指出，西藏自治區成立60年來，在黨中央堅強領導和全國人民大力支持下，自治區黨委和政府團結帶領全區各族人民艱苦奮鬥、開拓進取，堅持和完善民族區域自治制度，深入開展反分裂鬥爭，經濟社會發展取得舉世矚目的重大成就，雪域高原發生翻天覆地的變化，同全國各地一道如期全面建成小康社會、邁上全面建設社會主義現代化國家新征程。他代表黨中央，向西藏各族幹部群眾表示熱烈祝賀、致以誠摯問候！



習近平強調，治藏穩藏興藏，首先是要保持西藏的政治安定、社會穩定、民族團結、宗教和順。要進一步鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設，加強黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史、中華民族發展史宣傳教育，廣泛宣傳西藏自治區60年來的輝煌成就，講好新時代西藏故事，引導各族幹部群眾不斷增進“五個認同”。要積極創建全國民族團結進步模範區，推廣普及國家通用語言文字，促進各民族交往交流交融，推動西藏與內地經濟、文化、人員雙向交流。要按照系統推進我國宗教中國化、加強宗教事務治理法治化的要求，引導藏傳佛教與社會主義社會相適應。要強化黨建引領，健全社會工作體制機制，更好凝聚服務群眾，夯實社會治理基礎。



習近平指出，西藏發展有自身特點，要從實際出發推動高質量發展。要因地制宜發展高原特色優勢產業，特別是特色農牧業和清潔能源產業，持續發展資源加工業，積極發展現代服務業，促進文旅產業融合。要有力有序有效推進雅下水電工程、川藏鐵路等重大項目建設。要加強生態文明建設，協同推進降碳、減污、擴綠、增長，守護好“世界屋脊”和“亞洲水塔”。要統籌推進新型城鎮化和鄉村全面振興，鞏固拓展脫貧攻堅成果，扎實做好就業、教育、醫療衛生、社會保障、養老、托幼等民生工作，進一步提升各族群眾的獲得感、幸福感、安全感。要繼續做好定日縣災後重建工作。

